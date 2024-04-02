На фронті загинув гранатометник з Одеської області

На війні загинув житель міста Южне Анатолій Пашали. Захисник боронив країну у складі 60 окремої механізованої Інгулецької бригади.

Про таке 2 квітня повідомили на сторінці у Facebook Южненської міськради.

Анатолій був гранатометником у механізованій роті.

З військовим прощатимуться 4 квітня. Цього дня у громаді оголосили День жалоби.

"На знак скорботи просимо забезпечити приспущення Державного Прапора України на будинках громади. О 10 год. 00 хв. вшануймо пам'ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання. Просимо всіх долучитись до траурної церемонії прощання з нашим земляком, який віддав своє життя за кожного з нас", — закликали у громаді.

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