Червоний пил і падаюче каміння. У Кривому Розі утворилось стометрове провалля

У Кривому Розі утворилось провалля глибиною понад 100 метрів та площею 200 метрів. Щодень його масштаби збільшуються та можливе повторне обрушення землі в пустоти в промисловій зоні. Місцеві екстремали попри заборону вже побували на місці, аби побачити утворену вирву.

До житлових забудов від місця провалля щонайменше три кілометри. Хоча на території стоять попереджувальні знаки, екстремалів це не зупиняє. Анатолій Новак вивчає та фотографує Кривий Ріг більше ніж 10 років. Про вирву дізнався від друзів і першим виклав допис до соцмереж. Ширина цього провалля, за оцінками Анатолія, близько 100 метрів, глибина — 200 метрів.

"Це територія рудника імені Кірова, добували у нас, як завжди залізну руду. Прям видно камеру, видно, що є "потолочна" іще можна кудись далі піти. Ота земля, яка зверху була, вона вся провалилась вниз і в принципі всю камеру не засипала, тому місця під землею дуже багато", — сказав він.

Анатолій Новак. Фото: Суспільне Дніпро

За словами Анатолія, цей район раніше був популярним у любителів екстремального відпочинку через схожі провалля, одне з яких утворилося у 2012 році. Інше — під назвою Чаша – наприкінці 80-х років минулого століття. Тоді воно було заповнене водою.

"Сюди почало багато людей приїжджати на роверах подивитись, пофотографуватись. Але, звичайно, заходячи на цю територію треба розуміти, що тут дуже небезпечно", — розповів фотограф-екстремал.

Провалля у Кривому Розі, що утворилось у 2012 році. Фото: Суспільне Дніпро

Провалля "Чаша" у Кривому Розі, що утворилося наприкінці 1980-х років. Фото: Суспільне Дніпро

Здебільшого такі провалля утворюються навесні, коли грунт стає більш щільним. Або відбуваються вибухи чи землетруси, розказав Анатолій Новак.

"Наше місто частково стоїть на бурових камерах. Це такі камери де видобули всю залізну руду ще дуже давно, років 70 назад. Тому ці камери знаходяться дуже близько до поверхні землі і вони просідають", — сказав Анатолій.

Місце, де утворилось провалля. Фото: Суспільне Дніпро

Суспільне звернулось до промислового підприємства, на території якого виникло провалля. Володимир Гайдаш, директор з комунікацій установи, повідомив: роботи з видобутку руди вже давно не ведуться. Тому стаються обвали. Тож це місце для людей небезпечне.

"По межі небезпечного зсуву встановлені попереджувальні знаки "Стій! Зона обвалення. Небезпечно для життя" та перекопано по периметру в’їзні шляхи", — сказав він.

Попереджувальний знак, розташований поруч. Фото: Суспільне Дніпро

За словами екологині Анни Амбросової, більше третини території міста стоїть на пустотах.

"Майже 40% площі міста Кривого Рогу це відвали, кар’єри, хвостосховища, провальні зони", — пояснила екологиня.

Анна Амбросова. Фото: Суспільне Дніпро

Площа провалля, яке утворилось, поступово збільшується, розказав дослідник міста Анатолій Новак. Попереджає містян утриматись від прогулянок в небезпечній зоні.

Авторка — Наталія Качуровська

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