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Втрати Волині: у боях на Запоріжжі загинули ще двоє військовослужбовців
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Втрати Волині: у боях на Запоріжжі загинули ще двоє військовослужбовців

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2 квітня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Андрій Шпилюк і Віктор Котік.

Віктор Котік

31 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув старший солдат Віктор Котік.

Загинув військовослужбовець ЗСУ з Волині Віктор Котік
Віктор Котік. Любешівська громада

Як повідомили у Любешівській громаді, полеглому захиснику було 40 років. Військовий проживав у селі Залаззя. Дату прощання з Віктором Котіком сповістять пізніше.

Андрій Шпилюк

Солдату Андрію Шпилюку з Ковеля був 31 рік. Військовослужбовець загинув 30 березня внаслідок удару російського дрона-камікадзе біля села Степове Запорізької області.

Загинув розвідник з Ковеля Андрій Шпилюк
Андрій Шпилюк. Ковельська міська рада

За даними міськради, волинянин служив у війську з грудня 2022 року, виконував бойові завдання у розвідувальному взводі. Прощання з Андрієм Шпилюком відбудеться 3 квітня. Бійця поховають на Алеї почесних поховань міського кладовища.

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