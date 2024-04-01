Як попри поранення нацгвардієць з Харкова виграв змагання в США

Військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Артем Коц здобув золото на турнірі Air Force Trials — це відбіркові змагання серед ветеранів та військових, які зазнали травм та поранень. Змагання проводять у США.

До змагань Артем Коц готувався у залі, в якому до повномасштабного вторгнення працював тренером. 26 лютого 2022 року Артем долучився до підрозділу "Фрайкор", за два місяці перевівся до Нацгвардії.

Артем Коц на службі. Фото з особистого архіву Артема

"23 лютого провів свої крайні тренування, а вже 24 лютого почалася повномасштабна війна. 16 березня нас відправили на Північну Салтівку, ми мали зустрічати російську колону. Там ми були десь півтора місяця, це була одна з найгарячіших точок на той час у Харкові", — згадує боєць.

Артем Коц на службі. Фото з особистого архіву Артема

У листопаді 2022 року під Кремінною Артем зазнав контузії внаслідок російського обстрілу.

"Ми виходили з позиції, вийшли на першу точку евакуації, над нами завис "кацапський" дрон і як він відлітав, по нас били касетами. Прилетіла касетка двічі між мною та моїм побратимом", — говорить гвардієць.

Артем Коц на службі. Фото з особистого архіву Артема

Взяти участь у змаганні військовий вирішив під час реабілітації після поранення. У грудні 2023 року поїхав на відбірковий турнір до Києва: з більш як 200 українських військових до США полетіли 30 учасників.

Змагання у США. Фото з особистого архіву Артема

"Була періодична змога раз на тиждень приїхати додому, піти свій зал та займатися, а на службі, як була змога, то на турніку, то на гілці дерева абрикоси підтягувався — так і проходили мої тренування до цих змагань", — каже військовослужбовець.

Змагання у США. Фото з особистого архіву Артема

У турнірі брали участь 4 команди військових — по одній з України та Грузії та дві з США.

Змагання у США. Фото з особистого архіву Артема

На змаганнях Air Force Trials представлені 10 видів адаптивного спорту, Артем змагався у чотирьох — баскетболі, регбі, штовханні ядра та паверліфтинг — в останньому він посів перше місце: вижав найбільше з усіх вагових категорій серед учасників.

"Адаптивний означає без упора ніг на підлогу, тобто в кого були ноги, їх клали на лавку. Я до повномасштабної війни завжди їздив, як спортсмен або тренер, на змагання не за медалями, а за відчуттям — це кураж, адреналін, дух суперництва", — розповідає боєць.

Артем Коц, Харків, березень 2024 року. Суспільне Харків/Микита Ольховський

Нині гвардієць служить у підрозділі протиповітряної оборони. Після перемоги планує тренувати поранених військових з ампутаціями й навчати їх адаптивного спорту.

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