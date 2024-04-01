НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Переночували й полетіли": на Волині зафіксували найбільшу міграцію мартинів за останні 10 років
довкілляРегіониТоп регіонів

"Переночували й полетіли": на Волині зафіксували найбільшу міграцію мартинів за останні 10 років

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Мартини птах Волинь
Мігруючі птахи — мартини — прилетіли на територію Волині, березень-квітень 2024 року. Facebook/Прип'ять-Стохід

На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" орнітологи зафіксували найбільшу міграцію мартина звичайногоМартин звичайний гніздиться на всій території України, крім Карпат і Криму. Часто мартина звичайного не впізнають одразу через різне сезонне забарвлення. Мартини звичайні живуть в галасливих гніздових колоніях, які часом налічують багато тисяч птахів. за останніх десять років в кількості 2 000 особин.

Таку кількість мігруючих птахів помітили в один із вечорів наприкінці березня на озері Люб'язь Камінь-Каширського району, розповів Суспільному заступник директора з наукової роботи нацпарку Михайло Химин.

"Вони бувають тут кожного року, пролітають. Їх може й стільки немає зараз уже. Це був один із вечорів, що помітили їх дуже багато. На вечір птахи були на озері, переночували й полетіли. Але невелика частина мартинів залишається і гніздиться", — зазначив начальник відділу нацпарку.
Мартини
Мартини на території нацпарку "Прип'ять-Стохід". Facebook/Прип'ять-Стохід

Зі слів Михайла Химина, у 90-ті роки мартинів звичайних на Волині гніздилося значно більше, ніж тепер: через те, що клімат став сухіший, в останні роки орнітологи гніздування в області майже не фіксують.

Перелітний шлях мартинів, зазначив Михайло Химин, простягається узбережжями поблизу великих водойм від Африки до Європи й навпаки, тому майже щороку цих птахів можна помітити на Волині.

"Звичайно, порахувати всіх мартинів неможливо, але я своєрідна методика. Похибка 100-200 особин. Далі вони полетіли може в Білорусь, може в Київську область. Але є потоки міграційні, і вони можуть летіти спочатку в одному напрямку, а потім розходитися", — сказав начальник відділу нацпарку.
Мартини
Мартини на території нацпарку "Прип'ять-Стохід". Facebook/Прип'ять-Стохід

Наразі на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід", додав заступник директора Михайло Химин, триває міграція таких птахів, як свищ євразійський, брижач (турухтан), лиска звичайна тощо.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу
Відділення "Київстар"
СБУ ідентифікувала хакерів російського ГРУ, які атакували "Київстар": матеріали справи передадуть в Гаагу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Озеленення Ірпеня: у парках міста висадять півтори тисячі квітів, подарованих меценатами
Повоєнне озеленення: у парках Ірпеня висаджують рослини, подаровані меценатами
Вирубані дерева на Київщині
Вирубали дерев на понад 1 млн гривень: затримали трьох жителів Київщини
У Шевченківському районі Запоріжжя виявили несанкціоноване сміттєзвалище
У Запоріжжі виявили несанкціоноване сміттєзвалище: його мають ліквідувати до 5 травня
Короткочасні дощі прогнозують на Прикарпатті 5 квітня
Якою буде погода 5 квітня на Івано-Франківщині
На початок