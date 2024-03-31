На Сумщині українські захисники зупинили російську ДРГ

Українські військовослужбовці зупинили російську диверсійно розвідувальну групу в районі населеного пункту Стара Гута Середино-Будської громади на Сумщині.
Про це 31 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
Також протягом 31 березня армія РФ обстрілювала Олександрівку, Середину-Буду, Лукашівку та Старикове Сумської області.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram