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На Сумщині українські захисники зупинили російську ДРГ
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На Сумщині українські захисники зупинили російську ДРГ

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Українські військовослужбовці зупинили російську диверсійно розвідувальну групу в районі населеного пункту Стара Гута Середино-Будської громади на Сумщині.

Про це 31 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Також протягом 31 березня армія РФ обстрілювала Олександрівку, Середину-Буду, Лукашівку та Старикове Сумської області.

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