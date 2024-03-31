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На кордоні Сербії затримали українця , який намагався перевезти 265 тисяч євро
СербіяУКРАЇНАСвітЖиття

На кордоні Сербії затримали українця , який намагався перевезти 265 тисяч євро

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Сербія
Прапор Сербії. Фото: Pixabay

Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли заховані в автівці 265 090 євро.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.

Імені українського громадянина не повідомляють, лише ініціали "С. В" та рік народження — 1976 року.

"На в'їзді до Сербії з Хорватії поліція знайшла в автівці Chevrolet, якою керував підозрюваний, 265 090 євро. Вони були заховані в перегородці багажника", — стверджує відомство.

Чоловіка затримали на 48 годин. Потім його буде доставлено до прокуратури з повідомленням про кримінальне провадження.

29 вересня 2023 року Вищий суд сербського міста Ниш засудив колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

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