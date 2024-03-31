Під час арттерапії у Ковелі рідні загиблих військовослужбовців з Волині створювали картини, які згодом виставлять на аукціоні в США.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Учасники заняття імпровізували на полотні. Кожен сам придумував сюжет майбутньої картини. Деякі полотна малювали діти.
"У нас відбувався контакт з собою через малярство, колір, предметний живопис. Інтуїтивну картину ми наповнили значущими словами та символами, що направляють на гарні емоції" — розповіла художниця та арттерапевтка Тетяна Мялковська.
Усі створені роботи спершу презентують на виставці у Києві, яка проходитиме у рамках турніру з гольфу. Ціль змагань — збір коштів на поїздку української ветеранської команди до США.
Згодом картини будуть представлені на благодійному аукціоні в США. Усі виручені кошти планують спрямувати на літній відпочинок дітей із родин загиблих військовослужбовців.
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