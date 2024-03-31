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На аукціоні в США представлять картини, які малювали рідні загиблих бійців з Волині
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На аукціоні в США представлять картини, які малювали рідні загиблих бійців з Волині

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Арттерапія в Ковелі
Учасники арттерапії в Ковелі створюють картини для аукціону, березень 2024. Ковельська міська рада

Під час арттерапії у Ковелі рідні загиблих військовослужбовців з Волині створювали картини, які згодом виставлять на аукціоні в США.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

Учасники заняття імпровізували на полотні. Кожен сам придумував сюжет майбутньої картини. Деякі полотна малювали діти.

В Ковелі рідні загиблих бійців малювали картини на аукціон в США
Долучилися до створення картин і діти. Ковельська міська рада

"У нас відбувався контакт з собою через малярство, колір, предметний живопис. Інтуїтивну картину ми наповнили значущими словами та символами, що направляють на гарні емоції" — розповіла художниця та арттерапевтка Тетяна Мялковська.

В Ковелі рідні загиблих бійців малювали картини на аукціон в США
Художниця Тетяна Мялковська проводить арттерапію для рідних загиблих військовослужбовців. Ковельська міська рада

Усі створені роботи спершу презентують на виставці у Києві, яка проходитиме у рамках турніру з гольфу. Ціль змагань — збір коштів на поїздку української ветеранської команди до США.

В Ковелі рідні загиблих бійців малювали картини на аукціон в США
Рідні загиблих на війні бійців малюють картини для акціону. Ковельська міська рада

Згодом картини будуть представлені на благодійному аукціоні в США. Усі виручені кошти планують спрямувати на літній відпочинок дітей із родин загиблих військовослужбовців.

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