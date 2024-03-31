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"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
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"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ

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Буданов
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН

На окупованих територіях України росіяни будують залізницю, яка має з'єднати Ростов-на-Дону з окупованим Кримом через тимчасово захоплені території Донецької й Запорізької областей і вона може становити проблему.

Про це в етері телемарафону сказав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему", — сказав він.

Водночас очільник ГУР, сподівається, що Сили оборони зможуть впоратися з ділянками прокладеними на суходолі.

"В цьому досвід у нас є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", — сказав він.

27 лютого стало відомо, що нові супутникові знімки зафіксували підготовчі роботи до будівництва залізниці, яка за задумом Росії, має з'єднати Ростов-на-Дону з окупованим Кримом через тимчасово захоплені території Донецької й Запорізької областей. Зокрема, видно сліди від роботи важкої техніки з укладання земляних насипів чи розрівнювання ґрунту.

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