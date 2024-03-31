В Одесі зупинилась робота громадського транспорту через обмеження електроенергії

В Одесі не працюють трамваї і тролейбуси. Це пов'язано з обмеженням подачі електроенергії.

Про таке 31 березня повідомили в Одеській міськраді.

"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо.На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", — йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО. 20:31. З 1 квітня весь електротранспорт Одеси повертається до звичайного режиму роботи, повідомили у міській раді.

У ДТЕК повідомили, що завдяки зупинці громадського транспорту вдалося уникнути масових відключень.

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