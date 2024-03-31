В Індонезії загорівся склад боєприпасів

На військовому складі боєприпасів в Індонезії сталася пожежа, спричинивши серію вибухів.

Про це повідомило агентство Reuters.

Вогонь охопив будівлю військового складу з боєприпасами поблизу столиці Індонезії Джакарти.

Займання сталося о 18:30 за місцевим часом. Вибухи чути в радіусі кількох кілометрів. Вони, ймовірно, є результатом детонації боєприпасів.

Громадян із прилеглих населених пунктів евакуюють. Інформації про постраждалих у пожежі не надходило.

Відомо, що на складі зберігалися боєприпаси, у яких завершився термін дії. Боєприпаси містили хімічні речовини. Припускають, що пожежа сталася через витік цих речовин.

Місцевий житель Арга Нанда розповів, що чув гучний вибух, від якого трясло двері та вікна. За його словами, люди вибігли на вулиці, думаючи, що це землетрус.