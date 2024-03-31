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У Перу почали розслідування проти президентки через колекцію годинників
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У Перу почали розслідування проти президентки через колекцію годинників

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Очільниця Перу Діна Болуарте
Президентка Перу Діна Болуарте. REUTERS

У Перу працівники прокуратури та поліцейські відділу з розслідування справ особливої складності провели обшуки в палаці уряду в межах розслідування щодо президентки країни Діни Болуарте.

Про це пише Reuters.

Ордер на обшук видав Верховний суд. Напередодні прокуратура провела обшуки в резиденції президентки. Діну Болуарте підозрюють у незаконному збагаченні.

Прокуратура розпочала попереднє слідство після того, як місцеве видання La Encerrona у березні 2024 року опублікувало розслідування. Журналісти проаналізували близько 10 тис. фотографій і звернули увагу на те, що президентка з'являється на офіційних заходах з різними годинниками Rolex.

За підрахунками порталу, Болуарт має 14 дорогих годинників. Під час своїх публічних виступів президентка носила годинник Rolex, зроблений зі сталі з рожевим золотом, який коштує від 6 до 14 тис. доларів, що перевищує зарплату глави держави.

Прокуратура попросила Діну Болуарте роз'яснити обставини купівлі годинника, але канцелярія президентки не відповіла на запит вчасно.

Сама президентка не заперечувала, що має годинник Rolex, додавши, що заробила на годинники до того, як стала президенткою.

Болуарте у розмові з журналістами заперечує звинувачення у незаконному збагаченні. На запитання, чи дозволяє їй зарплата купувати годинник Rolex, вона сказала, що годинник — це результат її наполегливої роботи з 18 років. Вона також відкинула свою відставку і назвала рейд правоохоронців до її будинку обурливим.

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