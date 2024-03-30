На Сумщині військові РФ вперше застосували авіабомбу вагою 1500 кг. Її скинули на територію Великописарівської громади.
Про це повідомили в 117 бригаді тероборони ЗСУ
Такий боєприпас в порівнянні з іншими має значно більшу силу вибухівки, додають в повідомленні.
Що відомо про обстріли 29 та 30 березня
- 30 березня російська армія здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.
- 29 березня армія РФ 25 разів обстріляла область. Зафіксовано 92 вибухи. Ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
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