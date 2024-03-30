НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Сумщині військові РФ вперше застосували авіабомбу вагою 1500 кг
ОбстрілиРегіониТоп регіонів

На Сумщині військові РФ вперше застосували авіабомбу вагою 1500 кг

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Сумщині військові РФ вперше застосували авіабомбу вагою 1500 кг. Її скинули на територію Великописарівської громади.

Про це повідомили в 117 бригаді тероборони ЗСУ

Такий боєприпас в порівнянні з іншими має значно більшу силу вибухівки, додають в повідомленні.

Що відомо про обстріли 29 та 30 березня

  • 30 березня російська армія здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.
  • 29 березня армія РФ 25 разів обстріляла область. Зафіксовано 92 вибухи. Ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Херсон, обстріли РФ, ХДУ, новий корпус
Обстріл Берислава, суди над колаборантами, ідентифікація картин. 766 день війни: хроніка подій в Херсонській області
мапа сумщини
12 громад Сумщини обстріляли війська РФ
Мешканці будинків Шевченківського району Харкова прибирають наслідки влучання РФ
РФ влучила по Шевченківському району Харкова 30 березня: що відомо
Оперативна інформація за 30 березня: ЗСУ відбили 5 атак РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку — Генштаб
На початок