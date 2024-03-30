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Викрав 12 тисяч гривень та 900 доларів США. У Дніпрі затримали ймовірного грабіжника
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Викрав 12 тисяч гривень та 900 доларів США. У Дніпрі затримали ймовірного грабіжника

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Пограбування, кримінал, Дніпро
У Дніпрі затримали підозрюваного у пограбуванні. Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

У Дніпрі затримали чоловіка, за підозрою у пограбуванні. Він вирвав у 40-річного потерпілого сумку з грошима та втік.

Про це сказано на сайті обласної поліції.

Подія сталася 29 березня близько 16-ї години на одному з вокзалів Дніпра. Підозрюваний вирвав з рук чоловіка сумку в якій було 12 тисяч гривень та 900 доларів США. Після цього втік з місця пограбування.

Поліцейські затримали підозрюваного менш ніж за годину. Вони зупинили водія автівки Honda Accord в Центральній частині міста. На задньому сидінні авто виявили речі потерпілого чоловіка.

Затриманий — 30-річний громадянин іншої держави. Йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 186Грабіж Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин — до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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