В Одесі розглядають можливість відкрити пляжі на літній сезон — Олег Кіпер

В Одесі планують відкрити пляжі на літній сезон. Перед цим їх мають перевірити відповідні служби, аби перебування біля моря було безпечним для людей.

Про це 30 березня Суспільному розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Минулого року наприкінці літа в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів. За словами голови ОВА на це у влади було дві основні причини:

"Ви так називаєте — "пляжний сезон", ми трішечки по-іншому бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на нулі і бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися. Це перша причина.

А друга — стихійні пляжі, які утворилися в місті. Вони були небезпечними, тому було прийнято рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття".

Щодо цьогорічного сезону, Олег Кіпер зазначив, що після травневих свят на одеських пляжах знову побільшає людей. Аби відкрити пляжі, за його словами, потрібно пропрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами:

"Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі, в останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати".

На питання, чи очікується у місті збільшення кількості туристів, голова ОВА відповів, що життя триває та бачити черги на в'їзд в Одесу минулого року було приємно:

"Ми для цього минулого року відкривали пляжний сезон: оздоровити людей, дати місту нашому і регіону нашому подих. Щоб люди розуміли, що не дивлячись на те, що ворог постійно нас атакує, життя існує. І як показав минулий рік, що після того, як буде відкритий в перший сезон, в Одесі з'явилися на в'їзді знов черги. Це було дуже приємно".

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