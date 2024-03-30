Військовослужбовець Руслан із Харкова з позивним "Орій" брав участь у Помаранчевій та Революції Гідності, після якої поїхав воювати на сході України. У 2017 році доброволець повернувся до цивільного життя, проте у січні 2022 року разом із побратимом записався до тероборони.
24 лютого Руслан зустрів уже на службі, 27 лютого брав участь у боях біля школи №134 у Харкові, а за чотири дні потрапив під авіаудар. На штаб 113-ї бригади ТрО, в якій і нині служить "Орій", росіяни скинули авіабомби.
"Ми стояли, вечеряли, і почули звук літака. А потім був свист і яскравий спалах, дуже яскравий. Удар. Воно все розривається, летить. Нас було четверо людей, всі попадали. Я встав і думаю: ну, все відвоювався", — згадує боєць.
Руслан зазнав контузії, але продовжив службу. Спочатку — у Харкові, потім на інших напрямках в регіоні та поза його межами.
"Нас перевели на Ізюмський напрямок, потім ми були на Донецькому напрямку, вздовж Бахмута тримали лінію оборони. Після Бахмута нас знову перевели на Харківський напрямок, зараз боронимо своє місто", — розказав "Орій".
Руслан розповідає, хоча раніше спілкувався лише російською, на службі нині намагається говорити українською мовою.
"Я був на Майдані. А у 2004 році дочка вигнала нас, каже: "Всі там". Відповідаю: "Там людей багато", а вона: "Якщо кожен так скаже, там нікого не буде. Ми з дружиною поїхали", — розповів Руслан.
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