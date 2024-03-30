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Пройшов два Майдани, АТО, після вторгнення — пережив авіаудар і вибивав окупантів з Харкова: історія тероборонівця
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Пройшов два Майдани, АТО, після вторгнення — пережив авіаудар і вибивав окупантів з Харкова: історія тероборонівця

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Військовослужбовець Руслан із Харкова з позивним "Орій" брав участь у Помаранчевій та Революції Гідності, після якої поїхав воювати на сході України. У 2017 році доброволець повернувся до цивільного життя, проте у січні 2022 року разом із побратимом записався до тероборони.

24 лютого Руслан зустрів уже на службі, 27 лютого брав участь у боях біля школи №134 у Харкові, а за чотири дні потрапив під авіаудар. На штаб 113-ї бригади ТрО, в якій і нині служить "Орій", росіяни скинули авіабомби.

Пройшов два Майдани, АТО, після вторгнення — пережив авіаудар і вибивав окупантів з Харкова: історія тероборонівця
Памятна табличка на хресті біля колишньої будівлі штабу 113-ї бригади ТрО, на яку росіяни скинули авіабомбу 2 березня 2022 року, Харків, березень 2024 року. Суспільне Харків/Олександра Новосел

"Ми стояли, вечеряли, і почули звук літака. А потім був свист і яскравий спалах, дуже яскравий. Удар. Воно все розривається, летить. Нас було четверо людей, всі попадали. Я встав і думаю: ну, все відвоювався", — згадує боєць.

Моє також улюблене місце, бо ми з дитинства ми тут гуляли, випускний святкували

Руслан зазнав контузії, але продовжив службу. Спочатку — у Харкові, потім на інших напрямках в регіоні та поза його межами.

"Нас перевели на Ізюмський напрямок, потім ми були на Донецькому напрямку, вздовж Бахмута тримали лінію оборони. Після Бахмута нас знову перевели на Харківський напрямок, зараз боронимо своє місто", — розказав "Орій".

Пройшов два Майдани, АТО, після вторгнення — пережив авіаудар і вибивав окупантів з Харкова: історія тероборонівця
Тероборонівець Руслан на позивний "Орій" у зруйнованій будівлі штабу своєї бригади, Харків, березень 2024 року. Суспільне Харків/Олександра Новосел

Руслан розповідає, хоча раніше спілкувався лише російською, на службі нині намагається говорити українською мовою.

Пройшов два Майдани, АТО, після вторгнення — пережив авіаудар і вибивав окупантів з Харкова: історія тероборонівця
Тероборонівець Руслан на позивний "Орій" у зруйнованій будівлі штабу своєї бригади, Харків, березень 2024 року. Суспільне Харків/Олександра Новосел

"Я був на Майдані. А у 2004 році дочка вигнала нас, каже: "Всі там". Відповідаю: "Там людей багато", а вона: "Якщо кожен так скаже, там нікого не буде. Ми з дружиною поїхали", — розповів Руслан.

Пройшов два Майдани, АТО, після вторгнення — пережив авіаудар та вибивав окупантів з Харкова: історія тероборонівця
Під час участі у боях у зоні АТО військовий Руслан служив у третьому полку призначення, воював у районі села Щастя на Луганщині. Фото з архіву "Орія"

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