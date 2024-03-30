Директору одного із сільськогосподарських підприємств, розташованих на території Прилуцького району, повідомили про підозру у заволодінні земельною ділянкою площею понад 41 га, вартість якої майже 17 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що підозрюваний підробив договір оренди землі, які стали підставою для незаконної оренди, та завдав збитків державі майже на пів мільйона гривень. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на своїй офіційній сторінці.

Також слідчі встановили, що саме на цій ділянці був розташований державний об’єкт водного значення та протягом двох років директор підприємства незаконно вів на ній господарську діяльность.

Підозрюваний у незаконній оренді землі. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Слідчі Прилуцького районного відділу поліції оголосили підозру чоловіку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення);

частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання підроблених документів);

частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Поліцейські затримали директора одного із сільгосппідприємств. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Чоловіка поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному за інкримінованими статтями – п'ять років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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