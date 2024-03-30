Уряд США розширив обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю

Сполучені Штати посилили контроль за експортом до Китаю чипів штучного інтелекту та обладнання для їхнього виготовлення.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як зазначається, уряд з міркувань національної безпеки розширив обмеження, аби запобігти отриманню КНР найпередовіших напівпровідників, які можуть бути використані з військовою метою.

США переглянули правила, опубліковані у жовтні 2023 року, метою яких є припинення поставок до Китаю найбільш передових чипів ШІ розробки Nvidia та інших американських технологічних компаній.

Уточнюється, наприклад, що обмеження на поставки чипів до КНР тепер поширюються і на ноутбуки, які містять відповідні чипи. Правила набудуть чинності 4 квітня.

Американське Міністерство торгівлі, яке відповідальне за експортний контроль, заявило, що планує і в майбутньому оновлювати обмеження на поставки передових технологій до Китаю.

Пекін своєю чергою критикує обмежувальну політику адміністрації Сполучених Штатів, кажучи про спроби технологічної блокади КНР і перешкоджання його розвитку.