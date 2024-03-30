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Уряд США розширив обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю
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Уряд США розширив обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю

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Прапор США
Прапор США. Getty Images

Сполучені Штати посилили контроль за експортом до Китаю чипів штучного інтелекту та обладнання для їхнього виготовлення.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як зазначається, уряд з міркувань національної безпеки розширив обмеження, аби запобігти отриманню КНР найпередовіших напівпровідників, які можуть бути використані з військовою метою.

США переглянули правила, опубліковані у жовтні 2023 року, метою яких є припинення поставок до Китаю найбільш передових чипів ШІ розробки Nvidia та інших американських технологічних компаній.

Уточнюється, наприклад, що обмеження на поставки чипів до КНР тепер поширюються і на ноутбуки, які містять відповідні чипи. Правила набудуть чинності 4 квітня.

Американське Міністерство торгівлі, яке відповідальне за експортний контроль, заявило, що планує і в майбутньому оновлювати обмеження на поставки передових технологій до Китаю.

Пекін своєю чергою критикує обмежувальну політику адміністрації Сполучених Штатів, кажучи про спроби технологічної блокади КНР і перешкоджання його розвитку.

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