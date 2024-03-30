Минулої доби на фронті відбулося понад 70 бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 30 березня.

Минулої доби росіяни здійснили 38 ракетних і 75 авіаційних ударів та 98 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом 29 березня відбулось 72 бойових зіткнення.

Під вогнем артилерії окупантів опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

На Куп'янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де армія РФ, за підтримки авіації, намагалася вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку армія РФ здійснила 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти 3 рази атакували позиції ЗСУ.

Українська авіація завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу росіян.