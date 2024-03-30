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Збиті дрони, пожежа на елеваторі, обстріли Нікопольщини. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині на ранок 30 березня
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Збиті дрони, пожежа на елеваторі, обстріли Нікопольщини. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині на ранок 30 березня

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безпілотник, армія РФ, шахед
Ударний безпілотник "Шахед". Фото: Facebook/IPNA

Вранці 30 березня російські військові поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вночі з артилерії також обстріляли Червоногригорівську громаду. Загиблих і поранених немає.

Сили Протиповітряної оборони збили над областю чотири безпілотники армії РФ. Два у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському і Криворізькому.

Уламки збитого дрона впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку ліквідували. Критичних руйнувань та поранених немає, додав посадовець.

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