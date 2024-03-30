США та Британія перевіряють криптоперекази на $20 млрд через російську біржу

Органи контролю США та Великої Британії почали перевірку криптотранзакцій на суму понад 20 мільярдів доларів, що пройшли через зареєстровану в Росії біржу Garantex.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що платежі проходили через російську криптобіржу Garantex з використанням прив’язаної до долара криптовалюти Tether.

Йдеться про перекази, які проводили після того, як американська та британська влада запровадила санкції проти російського криптомайданчика. Якщо перевірка підтвердить, що через Garantex проводилися незаконні транзакції на суму 20 млрд доларів, це стане "одним із найбільших випадків порушення санкцій" проти РФ.

Поки розслідування триває, у компанії-емітенті USDT Tether вже заявили, що давно заморозили всі активи організацій, адреси яких перебувають у списку санкцій США.

"Із Tether кожна дія відбувається онлайн, кожна транзакція відстежується, кожен актив може бути конфіскований, і кожен злочинець може бути спійманий. Ми завжди співпрацюємо з правоохоронними органами", – зазначено у заяві Tether.

Криптобіржа Garantex була заснована в Естонії у 2019 році, однак у лютому 2022 року Естонія скасувала ліцензію і майданчик отримав російську прописку. Сьогодні це одна з небагатьох криптобірж, яка здійснює рублеві транзакції на картку або у формі готівки.