Що задекларував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у 2023 році

Після завершення робочого дня 29 березня 2024 року начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко оприлюднив свою щорічну декларацію за 2023 рік.

У порівнянні з 2022 роком, у 2023 році його зарплата зросла на 9,37%, тобто, більше ніж на 86 тисяч гривень за рік.

З початку 2023 року Віталій Бунечко з родиною орендують будинок у селі Оліївка. Власником будинку є Ігор Гоц. Нового рухомого чи нерухомого майна, у порівнянні з минулорічними деклараціями, у начальника ОВА за 2023 рік не з'явилося.

За основним місцем роботи у Житомирській обласній державній адміністрації Віталій Бунечко отримав 1 мільйон 9 тисяч 699 гривень.

Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області нарахувало йому 251 тисячу 160 гривень пенсії.

На банківському рахунку він тримає 56 тисяч 951 гривню. Проценти з банку становили 138 гривень. Готівкою керівник області задекларував 580 тисяч гривень, 45 тисяч євро та 66 тисяч доларів.

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