На війні загинув воїн із Полтавщини Сергій Ріпка

Військовослужбовець Сергій Ріпка загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Воїн внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення несумісні із життям.

Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

Сергій Ріпка мав звання старший сержант. Воїн був уродженцем міста Дружківка, що на Донеччині. Опісля проживав у Полтавській громаді. Після закінчення школи навчався в Полтавському електротехнічному коледжі. Згодом працював електриком в "Полтаваобленерго".

2015 року воїна мобілізували на службу, а у квітні 2016-го Сергій Ріпка пішов служити до лав ЗСУ за контрактом. Воїн був стрільцем стрілецької роти однієї із частин.

Загинув Сергій Ріпка внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Це сталося 17 березня 2024 року.

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