Житомирську область у Верховній Раді представляють шість нардепів-мажоритарників. Усі разом у 2023 році вони задекларували 4 мільйони 41 тисячу гривень зарплати.

Мажоритарники від Житомирщини у ВР

На позачергових виборах 21 липня 2019 року була обрана Верховна Рада України IX скликання. До складу Верховної Ради увійшли представники п'яти партій за пропорційною системою, ще п'яти партій за мажоритарною системою і 46 самовисуванців по одномандатних округах. Житомирську область у Верховній Раді представляють шість нардепів-мажоритарників: Володимир Арешонков, Ігор Герасименко, Тетяна Грищенко, Богдан Кицак, Дмитро Костюк та Сергій Кузьміних.

Володимир Арешонков

Народний депутат України Володимир Арешонков у Верховній Раді від округу №64 (місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Олевський райони). Він є членом депутатської групи "Довіра" та Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Декларацію за 2023 рік він подав 28 лютого 2024 року.

Доходи:

За основним місцем роботи Володимир Арешонков отримав 791 тисячі 347 гривень зарплати від Управління справами Апарату Верховної Ради України. Також йому нарахували 175 тисяч 443 гривні пенсії.

Маргарита Арешонкова отримала 89 тисяч 380 гривень пенсії.

Цінні папери та банківські рахунки:

У 2023 році депутат повідомляв про суттєві зміни у майновому стані – 31 липня 2023 року він придбав 1689 військових облігацій на загальну суму 1 мільйон 649 тисячі 426 гривень (по 976 гривень за облігацію). Їх вартість у щорічній декларації зросла до 1000 гривень за одну облігацію, тобто тепер їх задекларована вартість складає 1 мільйон 689 тисяч гривень.

Його дружина Маргарита Арешонкова також володіє військовими облігаціями, щоправда, у неї їх 255 штук, тобто, на суму 255 тисяч гривень.

Володимир та його дружина мають кожен свій банківський рахунок у Приватбанку, проте суми на цих рахунках не вказані. Депутат задекларував отримані з банківського рахунку відсотки – 107 тисяч 252 гривні.

Ігор Герасименко

Народний депутат України Ігор Герасименко у Верховній Раді від округу №62 (частина Богунського району, Корольовський район міста Житомир). Він є членом депутатської фракції "Слуга народу" та Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Декларацію за 2023 рік він подав 3 березня 2024 року.

Доходи:

За основним місцем роботи Ігор Герасименко отримав 608 тисяч 626 гривень зарплати від управління справами Апарату Верховної Ради України. Також йому нарахували 644 тисячі 160 гривень для відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень та 90 тисяч гривень для компенсації вартості проїзду територією України. Депутат отримав 510 тисяч 858 гривень пенсії.

Його дружина Світлана Бульбасова отримала 176 тисяч 559 гривень зарплати за основним місцем роботи від виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області. Також вона отримала 400 тисяч гривень від відчуження рухомого майна.

Рухоме майно:

Ігор Герасименко не купував нову автівку у 2023 році, а от його дружина 17 березня 2023 року стала власницею TOYOTA C-HR HYBRID 2022 року вартістю на дату набуття права 1 мільйон 277 тисяч 703 гривні.

У день купівлі автівки дружина нардепа взяла кредит на 867 тисяч 582 гривні.

Банківські рахунки:

Нардеп та його дружина мають рахунки у “Привадбанку”, також Ігор Герасименко має рахунок в “Ощадбанку”. Суму коштів на рахунках вони не вказали.

Тетяна Грищенко

Народна депутатка України Тетяна Грищенко у Верховній Раді від округу №66 (місто Малин, Брусилівський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Радомишльський, Хорошівський, Черняхівський райони). Вона є членкинею депутатської фракції "Слуга народу" та Комітету з питань аграрної та земельної політики

Декларацію за 2023 рік вона подала 29 березня 2024 року.

Доходи:

За основним місцем роботи Тетяна Грищенко отримала 637 тисячі 303 гривні зарплати від управління справами Апарату Верховної Ради України. ЇЇ чоловік, Вячеслав Грищенко, отримав 48 тисяч 458 гривень пенсії та 14 тисяч 410 гривень призових від букмекерської контори ТОВ “Паріматч”. За даними YouControl ТОВ "Паріматч" з 10 березня 2023 року внесена до "Переліку юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)".

Інформація про грошові активи і банківські рахунки у декларації відсутня.

Богдан Кицак

Народний депутат України Богдан Кицак у Верховній Раді від округу №63 (місто Бердичів, Андрушівський, Бердичівський, Попільнянський, Ружинський райони). Він є членом депутатської фракції "Слуга народу" та Комітету з питань економічного розвитку.

Декларацію за 2023 рік він подав 4 березня 2024 року.

Доходи:

За основним місцем роботи Богдан Кицак отримав 702 тисячі 510 гривень зарплати від управління справами Апарату Верховної Ради України. Також йому нарахували 644 тисячі 160 гривень для відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень та 90 тисяч гривень для компенсації вартості проїзду територією України.

Грошові активи та банківські рахунки:

Депутат задекларував 35 тисяч доларів готівкою та 79 тисяч 909 гривень на банківських рахунках.

Дмитро Костюк

Народний депутат України Дмитро Костюк у Верховній Раді від округу №65 (місто Новоград-Волинський, Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Пулинський райони). Він є членом депутатської фракції "Слуга народу" та членом комітету з питань аграрної та земельної політики.

Декларацію за 2023 рік він подав 27 лютого 2024 року.

Доходи:

За основним місцем роботи Дмитро Костюк отримав 645 тисяч 768 гривень зарплати від управління справами Апарату Верховної Ради України. Його дружина Ірина Дубницька отримала 135 тисяч 817 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю та 29 тисяч 240 гривень допомоги при народженні дитини.

Грошові активи та банківські рахунки:

Депутат задекларував 30 тисяч доларів та 220 тисяч гривень готівкою і 228 тисяч 91 гривню на банківських рахунках. У його дружини 50 тисяч доларів, 220 тисяч гривень та 10 тисяч євро готівкою і 90 тисяч 528 гривень на банківських рахунках.

Благодійність:

17 липня 2023 року нардеп подарував 600 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України, а саме пікапи, легкові авто, дрони, тепловізори, генератори тощо для військових.

Нематеріальні активи:

11 січня 2023 року Дмитро Костюк зареєстрував права на дві торгові марки – свідоцтво на торговельну марку № 327786 “Добрі новини” та № 327787 “Про ЖК”. 10 травня 2023 року його дружина теж зареєструвала права на торгову марку № 332516 Guava Travel.

Сергій Кузьміних

Народний депутат України Сергій Кузьміних у Верховній Раді від округу №67 (частина Богунського району міста Житомира, Житомирський, Любарський, Романівський, Чуднівський райони). Він є членом депутатської фракції "Слуга народу" та Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Декларацію за 2023 рік він подав 29 березня 2024 року.

Доходи:

За основним місцем роботи Сергій Кузьміних отримав 655 тисяч 462 гривні зарплати від управління справами Апарату Верховної Ради України. Також йому нарахували 644 тисячі 160 гривень для відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, 90 тисяч гривень для компенсації вартості проїзду територією України та 33 тисячі 650 гривень компенсації за оренду житла. Його дружина Олена Кузьміних отримала 128 тисяч 250 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю.

Грошові активи та банківські рахунки:

Подружжя задекларувало спільних 20 тисяч гривень готівкою. На банківських рахунках у нардепа 1 гривня, а у його дружини – 132 гривні. Готівкою Сергій Кузьміних має 9 тисяч доларів, а його дружина – 3 тисячі 900 доларів.

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