У Вінниці сталася смертельна аварія

У Вінниці внаслідок зіткнення двох легковиків загинув чоловік. Аварія сталася 28 березня близько 21:30 по вул. Магістратська.

Попередньо 50-річний водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху. Там зіштовхнувся з автомобілем Mitsubishi, повідомили на сайті Нацполіції області.

"Внаслідок аварії 68-річний житель м. Луганськ, керманич Mitsubishi був доставлений до лікарні, де від отриманих травм згодом помер. Водій та пасажирка автомобіля Skoda були госпіталізовані. Після обстеження жінка була відпущена з медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

У водія Skoda відібрали зразки крові для проведення експертизи. Автомобілі помістилии на арештмайданчик.

За фактом автопригоди слідчими розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — до 8 років позбавлення волі.