На Чернігівщині поховали бійця ЗСУ Сергія Юдина з Ріпок

29 березня в Ріпках на Чернігівщині поховали солдата ЗСУ Сергія Юдина. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Народився чоловік 17 липня 1975 року в селищі Ріпки Чернігівської області.

Навчався у Ріпкинській ЗОШ імені Софії Русової. Після 5 класу переїхав на проживання до Латвійської Республіки. Після закінчення там навчання повернувся на постійне місце проживання в Ріпки. Далі навчався у Замглайському аграрно професійно-технічному училищі на токаря та тракториста-машиніста.

Деякий час працював охоронцем у Ріпкинській ЗОШ імені Софії Русової. Протягом 1995-1996 років проходив строкову військову службу.

Прощання з солдатом ЗСУ Сергієм Юдином. Чернігівський обласний ТЦК та СП

На захист України став у 2014 році. Брав участь в бойових діях на Сході. Під час повномасштабної війни боронив Україну на Донеччині, де і загинув 17 березня 2024 року.

Провели в останній путь та поховали воїна на малій батьківщині.

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