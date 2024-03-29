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У 114 будинках на Волині проведуть техобслуговування газових мереж. Коли та де саме
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У 114 будинках на Волині проведуть техобслуговування газових мереж. Коли та де саме

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Перевірка газових мереж на Волині
Перевірка газових мереж на Волині. Волинська філія "Газмережі"

У чотирьох районах на Волині з 1 до 30 квітня фахівці Волинської філії "Газорозподільних мереж України" проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Йдеться про перевірку системи газопостачання у 114 будинках, повідомили в пресцентрі обласної філії.

Технічне обслуговування газових мереж будуть проводити у багатоповерхівках, зокрема в містах Володимир, Нововолинськ, Луцьк, Берестечко, Горохів, Ковель, Рожище, Ківерці, в селищах Турійськ, Дубище, Цумань, Стара Вижівка, а також селах Туличів і Дубечне.

Володимирський район

  • місто Володимир, Данила Галицького, 17А — 2 квітня;
  • місто Володимир, Данила Галицького, 8 — 3 квітня;
  • місто Володимир, Лодомирська, 22 — 11 квітня;
  • місто Володимир, Лодомирська, 3 — 10 квітня;
  • місто Володимир, Михайла Драгоманова, 19 — 5 квітня;
  • місто Володимир, Михайла Драгоманова, 32 — 4 квітня;
  • місто Володимир, Михайла Драгоманова, 33 — 8 квітня;
  • місто Володимир, Михайла Драгоманова, 37 — 9 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 1 — 1 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 10 — 2 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 11 — 3 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 12 — 2 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 13 — 4 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 14 — 9 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 15 — 8 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 16 — 9 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 17 — 10 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 18 — 11 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 19 — 15 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 20 — 16 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 22 — 17 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 24 — 18 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 25 — 22 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 26 — 23 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 27 — 24 квітня;
  • місто Нововолинськ, Героїв АТО, 28 — 25 квітня.

Ковельський район

  • місто Ковель, Адама Міцкевича, 1 — 2-3 квітня;
  • місто Ковель, Адама Міцкевича, 1/А — 1 квітня;
  • місто Ковель, Адама Міцкевича, 102 — 8 квітня;
  • місто Ковель, Адама Міцкевича, 104 — 9 квітня;
  • місто Ковель, Адама Міцкевича, 16А — 4 квітня;
  • місто Ковель, Адама Міцкевича, 28 — 5 квітня;
  • місто Ковель, Героїв України, 9 — 10-11 квітня;
  • місто Ковель, Героїв України, 9А — 15-17 квітня;
  • місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 1 — 22-24 квітня;
  • місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 14А — 29-30 квітня;
  • місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 17 — 25-26 квітня;
  • місто Ковель, Залізнична, 11 — 18-19 квітня;
  • село Туличів, Центральна, 10 — 10 квітня;
  • селище Турійськ, Володимирська, 7 — 15 квітня;
  • селище Стара Вижівка, Незалежностi, 11 — 11 квітня;
  • село Дубечне, Промисловий, 12 — 24-26 квітня.

Луцький район

  • місто Горохів, 750-річчя, 6 — 17 квітня;
  • місто Горохів, Богдана Хмельницького, 1 — 15 квітня;
  • місто Горохів, Богдана Хмельницького, 4 — 16 квітня;
  • селище Дубище, Зелена, 40 — 8 квітня;
  • селище Дубище, Зелена, 42 — 15 квітня;
  • місто Рожище, Незалежності, 99А — 28 квітня;
  • м. Берестечко, Незалежності, 69 — 18 квітня;
  • місто Луцьк, Вороніхіна, 15 — 25 квітня;
  • місто Луцьк, Вороніхіна, 15А — 25 квітня;
  • місто Луцьк, Вороніхіна, 28 — 25 квітня;
  • місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 1 — 29 квітня;
  • місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 13 — 29 квітня;
  • місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 13А — 30 квітня;
  • місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 15 — 30 квітня;
  • місто Луцьк, Дубнівська, 12 — 8 квітня;
  • місто Луцьк, Київський, 1 — 9 квітня;
  • місто Луцьк, Київський, 3 — 9 квітня;
  • місто Луцьк, Київський, 5 — 10 квітня;
  • місто Луцьк, Київський, 7 — 10 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 1 — 11 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 17 — 3 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 19 — 3 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 20 — 1 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 22 — 1 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 23 — 5 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 24 — 2 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 24А — 2 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 25 — 5 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 26 — 2 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 27 — 5 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 28 — 12 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 29 — 4 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 3 — 15 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 3Б — 15 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 31 — 4 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 33 — 4 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 4 — 18 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 4А — 18 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 5 — 15 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 6 — 17 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 6А — 17 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 6Б — 17 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 7 — 16 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 8 — 18 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 9 — 16 квітня;
  • місто Луцьк, Президента Грушевського, 9А — 16 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 1 — 19 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 13 — 24 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 13А — 24 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 15 — 24 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 2 — 22 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 3 — 19 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 4 — 22 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 6 — 22 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 7 — 23 квітня;
  • місто Луцьк, Привокзальна, 9 — 23 квітня;
  • місто Луцьк, Цукрова, 1 — 26 квітня;
  • місто Луцьк, Цукрова, 2 — 26 квітня;
  • місто Луцьк, Цукрова, 3 — 26 квітня;
  • місто Луцьк, Цукрова, 4 — 26 квітня;
  • місто Луцьк, Цукрова, 5 — 26 квітня;
  • місто Луцьк, Цукрова, 6 — 26 квітня;
  • місто Ківерці, Киричука, 4 — 4.04.2024
  • місто Ківерці, Киричука, 7 — 4.04.2024
  • місто Ківерці, Клима Савури, 16 — 8 квітня;
  • селище Цумань, Незалежності, 116А — 11 квітня;
  • селище Цумань, Незалежності, 118 — 11 квітня;
  • селище Цумань, Незалежності, 2 — 22 квітня;
  • селище Цумань, Незалежності, 4 — 22 квітня.

Камінь-Каширський район

  • місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 30 — 3 квітня;
  • місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 32 — 4 квітня;
  • місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 36 — 10 квітня.

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