На війні загинув боєць із Кушугума Олег Морареску

27 березня 2024 року на війні загинув мешканець смт Кушугум Запорізької області Олег Морареску.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в Telegram-каналі Кушугумської громади.

На початку повномасштабного вторгнення його брат-близнюк Юрій став на захист держави, але навесні 2023 року загинув. Після цього Олег пішов до військкомату, пройшов навчання та почав воювати:

"Самовіддано виконуючи бойові завдання, лишаючись вірним військовій присязі та Україні, Олен загинув у районі села Дігтярне Сумської області", — йдеться в повідомленні.

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