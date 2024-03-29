На війні загинув боєць із Кушугума Олег Морареску

27 березня 2024 року на війні загинув мешканець смт Кушугум Запорізької області Олег Морареску.
Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в Telegram-каналі Кушугумської громади.
На початку повномасштабного вторгнення його брат-близнюк Юрій став на захист держави, але навесні 2023 року загинув. Після цього Олег пішов до військкомату, пройшов навчання та почав воювати:
"Самовіддано виконуючи бойові завдання, лишаючись вірним військовій присязі та Україні, Олен загинув у районі села Дігтярне Сумської області", — йдеться в повідомленні.
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