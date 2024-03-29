29 березня начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус подав нову декларацію за 2023 рік, де вказав зміни у своєму сімейному та фінансовому стані. Зокрема він додав інформацію про ще одну доньку Мілану, й водночас з його декларації зникла дружина Леся й пасинок Глєб Якубенко, хоча розлучились вони вже у березні 2024 року. Також у Чауса стало менше готівки у гривні, євро, доларах США, й замість двох автомобілів, залишився лише один Volkswagen Touareg 2021 року випуску.

Нерухомість, колекції та автомобіль

В'ячеслав Чаус володіє квартирою у Чернігові на 72,6 м2, дачею у Клочкові на 98,1 м2 та земельною ділянкою на 1200 м2.

Батько Анатолій Чаус володіє квартирою у Києві на 46,3 м2 та квартирою у Чернігові на 44,3 м2.

Також начальник Чернігівської ОВА володіє двома колекціями монет: ювілейних і пам'ятних монет Національного банку України (метал — срібло, золото, нейзильбер) та іноземних держав (метал — срібло, золото, мідь, нікель, інші недорогоцінні метали) у кількості 372 штук.

У власності Чауса залишилось лише одне авто Volkswagen Touareg 2021 року випуску, хоча у 2022 році його родина володіла ще й Kia Sorento 2017 року випуску.

Доходи та заощадження

Основним джерелом доходу Чаус вказав зарплату на посаді начальника Чернігівської ОВА — 1 007 849 гривень за рік. Також він задекларував 168 887 гривень пенсії.

На банківських рахунках В'ячеслав Чаус тримає 59 224 гривні. Водночас готівкою — 1 000 000 гривень, 130 000 доларів США, 80 000 євро (1 600 000 гривень, 155 000 доларів США, 130 000 євро готівкою у декларації за 2022 рік).

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