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Пацієнти "Сімейної поліклініки" Чернігова можуть безкоштовно отримати ліки
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Пацієнти "Сімейної поліклініки" Чернігова можуть безкоштовно отримати ліки

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Лікарка дає ліки мамі з дитиною
Лікарка дає ліки мамі з дитиною. Getty Images

Пацієнти "Сімейної поліклініки" Чернігова можуть, за потреби, безкоштовно отримати деякі препарати та іншу допомогу у своїх лікарів. Така можливість з'явилась після початку повномасштабного вторгнення і триває до сьогодні завдяки співпраці медзакладу з волонтерами та благодійниками.

Про це Суспільному розповіла гендиректорка КНП "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради Людмила Овсієнко.

Оголошення, яке висить у поліклініці Чернігова про те, що батьки дітей можуть отримати ліки у лікаря
Оголошення про можливість отримати ліки, розміщене у "Сімейній поліклінці" Чернігова. Суспільне Чернігів

За її словами, лікарі видають препарати своїм пацієнтам у випадку, коли призначають таке лікування. В першу чергу — це жарознижуючі й антибіотики. Натомість препаратів від кашлю, про які, за словами Людмили Овсієнко, часто запитують мами діток, немає.

"Нам ніколи такого не давали, тому що за кордоном кашель ніхто не лікує. Ми допомагаємо батькам у тому плані, що в нас є жарознижуючі й антибіотики".

Окрім ліків, у поліклініці можна отримати й дитячі суміші та підгузки, але така допомога розрахована лише для окремих категорій.

"У нас недостатня кількість сумішей чи "памперсів", тому, в першу чергу, це для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, сімей військовослужбовців", — пояснює Людмила Овсієнко.

Як зазначила лікарка, також у поліклініці можуть отримати ліки й дорослі пацієнти, оскільки медзаклад після реформування обслуговує не лише дітей.

"Це, в основному, ліки для людей похилого віку: серцеві препарати, для лікування бронхіальної астми. Тут ми не розділяємо пацієнтів на категорії. Просто, якщо людині потрібно, в нас є дорослі спеціалісти — кардіолог, сімейні лікарі — вони призначають і тоді мають змогу видати".

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