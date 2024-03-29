Тепло і сонячно буде у вихідні, 30 та 31 березня, на Житомирщині. Очікуються температурні рекорди.
Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського гідрометцентру Іраїда Єлєневська.
За її словами, завершиться березень теплою і сонячною погодою.
"Антициклон з теплої Туреччини, який прийде на зміну дощовому циклону, наведе лад на всій території України. Звуть цього погодного "лицаря" — Niklas, тож у вихідні 30 та 31 березня сонце та добрий настрій нам гарантовані", — повідомила Іраїда Єлєневська.
Синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Іраїда Єлєневська. Фото надала Іраїда Єлєневська
За словами синоптикині, опадів не передбачається, вітер стихне до слабкого.
У суботу, 30 березня, температура становитиме: вночі — 3-5 градусів тепла, вдень — 20-22 градуси тепла.
У неділю, 31 березня, буде ще тепліше: вночі — 7-9 градусів тепла, а вдень — 23-25º тепла.
"Такі температурні показники є дуже високими навіть для сучасного теплого клімату. Найвища температура в кінці березня за весь період спостережень, які ведуться з 1945 року, відмінена у 2017 році і становила 22º тепла. Тож є шанс оновити цей рекорд. Але так було не завжди. Погода ніколи не повторює єдиний сценарій. Наприклад, у 2003 році у цей же час було 9 градусів морозу", — розповіла Іраїда Єлєневська.
За її словами, естафету тепла перейме й квітень.
"Ясно та по-літньому тепло буде 1 квітня: вночі — 10-12 градусів тепла, вдень — 23-25º тепла. Дещо скромнішими будуть показники 2 квітня: вночі — 7-9 градусів тепла, вдень — 17-19º тепла. Надвечір можливий дощ. А от надалі, починаючи з 3 квітня і до кінця наступного тижня, характер погоди зміниться. Через територію Житомирщини чередою пройдуть атмосферні фронти. А це означає збільшення хмарності, часті дощі та гойдання температурного режиму: вночі: від 3-5 до 6-8 градусів тепла, а вдень в різні дні від 12-14º до 15-17º тепла, але це цілком природні для цієї пори показники", — повідомила Іраїда Єлєневська.
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