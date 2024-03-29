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"Кому, як не жінкам, зараз працювати": пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
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"Кому, як не жінкам, зараз працювати": пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок

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Пів сотні волинянок зараз навчається на трактористок. Щороку заклади профтехосвіти Волині випускають до 800 спеціалістів, але потреба у людях цієї професії постійно зростає.

Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук.

У Колківському центрі професійної освіти зараз навчається понад пів тисячі учнів, 300 з яких здобувають професію тракториста, каже директорка закладу Людмила Панасюк.

Як пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
Дівчата опановують професію трактористки у Колківському центрі професійної освіти. Суспільне Луцьк

Юлії Невидюк – 16. Дівчина другий рік вчиться керувати трактором. Каже: це її мрія з дитинства.

"Мені це дуже подобається. І зараз такий час, що війна, і хлопців мобілізовують, і немає кому сіяти. А дівчата будуть їх заміняти, як не крути", — говорить учениця Юлія.

Як пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
Учениця Юлія Невидюк. Суспільне Луцьк

Учениця другого курсу Дарина Тюхтей розповідає: планувала стати швачкою, але з початком повномасштабної війни передумала.

"Я зрозуміла, що чоловіків будуть мобілізовувати. Кому, як не жінкам, треба працювати. Це треба вміти, тому і вирішила піти на тракториста. Мої рідні повністю мене підтримали. Я буду тут, на рідній землі обробляти, вирощувати хліб", — каже учениця Дарина.

Як пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
Учениця Дарина Тюхтей. Суспільне Луцьк

За словами помічника майстра Юрія Матвійчука, у машинно-тракторному парку Колківського центру профосвіти — 36 тракторів і навчальний полігон, де двічі на тиждень відбуваються практичні заняття.

Як пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
Навчальний полігон, де учениці Колківського центру професійної освіти вчаться їздити на тракторах. Суспільне Луцьк

"В групах трактористів навчається приблизно по дві дівчини. Дівчата в нас навчаються доволі легко. На відміну від хлопців, вони сприймають інформацію вміло, і якось спокійніше і вдаліше в них виходить", — каже Юрій Матвійчук.

Як пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
Помічник майстра Юрій Матвійчук. Суспільне Луцьк

Торік у Колківському центрі професійної освіти на спеціальність "тракториста" був конкурс, розповіла директорка закладу Людмила Панасюк, яка за освітою — трактористка. З її слів, завдяки конкурсу вдалося відібрати кращих і сформувати потужні групи.

"За період війни в нас 10 дівчат навчається і доросле населення, яке проходить підвищення кваліфікації. Жінки також ідуть, бо чоловіків позабирали на війну, а вони мають землю, мають техніку. В нас 17 жінок також здобули цю професію за останніх два роки", — говорить Людмила Панасюк.

Як пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
Директорка Колківського центру професійної освіти Людмила Панасюк. Суспільне Луцьк

За попитом і популярністю професія тракториста у волинських училищах посідає п'яте місце. Зараз на трактористів навчається 1200 учнів із семи тисяч, каже заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Ткачук.

Як пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
Дівчина вчиться їздити на тракторі під час навчання у Колківському центрі профосвіти. Суспільне Луцьк

На Волині, окрім Колківського центру профосвіти, трактористів готують ще у п'яти закладах: у Берестечку, Старій Вижівці, Торчині, Любешеві, Володимирі.

"В характеристиці були обмеження були за статтю, жінкам було заборонено навчатися на трактористів через умови праці. Сильна вібрація дуже згубно діє на жіночий організм, але техніка міняється і вимоги змінилися", — говорить Олександр Ткачук.

Як пів сотні дівчат на Волині навчаються на трактористок
Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Ткачук. Суспільне Луцьк

За словами Олександра Ткачука, всіх трактористів, які працювали офіційно, мобілізовано до лав ЗСУ. Волинь — аграрна область, тому потреба в трактористах величезна.

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