Міський голова Житомира оприлюднив декларацію за 2023 рік. Що він задекларував

Щорічні декларації за 2023 рік потрібно подати до кінця березня 2024 року. Міський голова Житомира оприлюднив свою щорічну декларацію у Єдиному державному реєстрі 29 березня 2024 року о 10:11.
Ні він, ні його дружина, згідно з декларацією, не придбали у 2023 році ні нових автівок, ні нерухомості. Заробітна плата посадовця у 2023 році була більша на 22,23%, ніж у 2022 році.
Сергій Сухомлин
Заробітна плата, цінні папери та заощадження:
- 638 тисячі 668 гривень заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області;
- 27 тисяч доларів та 180 тисяч готівкою;
- 1 долар, 85 євро та 48 тисяч 767 гривень на рахунках у банках;
- акції ЗАТ “АЛЬФА” на суму 106 тисяч 498 гривень (володіє з 2005 року).
На кінець 2023 року у міського голови залишилися кредитні зобов’язання 713 тисяч 696 гривень.
Світлана Сухомлин
Заробітна плата, цінні папери та заощадження:
- 190 тисяч 240 гривень заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у ТОВ “КОН БРІО”;
- 1 мільйон 704 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю ФОП Сухомлина Світлана Вікторівна;
- 19 тисяч 859 гривень державної допомоги від Житомирського обласного центру зайнятості;
- 596 гривень інших доходів,які включаються до складу загального оподатковуваного доходу;
- акції ПАТ “Електровимірювач” на 560 гривень (володіє з 2021 року);
- 670 тисяч гривень та 25 тисяч доларів готівкою та 633 гривні на банківському рахунку.
Корпоративні права:
- 40% ТОВ “ВІЗАЖ”, що в грошовому еквіваленті у декларації оцінено у 1 мільйон 800 тисяч гривень;
- 60% ТОВ “КОН БРІО”, що в грошовому еквіваленті у декларації оцінено у 5 мільйонів 280 тисяч гривень;
- 60% ТОВ “Каденція”, що в грошовому еквіваленті у декларації оцінено у 900 тисяч гривень;
- 50% ТОВ “КІНОТОН”, що в грошовому еквіваленті у декларації оцінено у 2 мільйони 500 тисяч гривень.
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