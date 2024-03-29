На зупинці у Житомирі помер чоловік: що відомо

29 березня о 10:50 у Житомирі на зупинці громадського транспорту на Театральній, 7 помер чоловік. Неподалік знаходився наряд поліції, який одразу прийшов на допомогу.

Про це повідомив кореспондент Суспільного Дмитро Клименко, який перебував на місці події.

За його словами, чоловік втратив свідомість.

"Поліцейські, які перебували на цій вулиці через дорогу, стали свідками того, що чоловіку стало недобре. Вони підбігли та почали робити непрямий масаж серця. через хвилин 5 - 7 під'їхала швидка і почала проводити реанімаційні заходи", — сказав Дмитро Клименко.

Дружина померлого 72-річного чоловіка Людмила Пястківська розповіла кореспондентам Суспільного, що йшла разом із чоловіком до зупинки, де раптом йому стало зле.

"Голова закрутилася, впав — та й усе. Так він взагалі не хворів, до лікарів не звертався", — сказала Людмила Пястківська.

Речниця патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Носадчук в коментарі розповіла, що з колегою проїжджали неподалік і побачили, що падає людина. Поліцейські викликали швидку та почали надавати першу допомогу.

"Ми відразу повискакували, почали надавати допомогу, щоб швидше врятувати людину", — розповіла Тетяна Носадчук.

Кореспонденти Суспільного, які знаходилися на місці, сказали, що зі слів лікарів швидкої, чоловіка врятувати не вдалося. Згодом це підтвердила фельдшерка швидкої допомоги.

"По приїзду бригади екстреної швидкої допомоги чоловік знаходився без явних ознак життя. Було розпочато реанімаційні заходи, які ефекту не принесли — констатовано смерть", — фельдшерка з медицини невідкладних станів Марія.

Поліція надає першу допомогу чоловікові, 29 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Євгенія Барвенко

На місце приїхала швидка, 29 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Євгенія Барвенко

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