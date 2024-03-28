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Повертається на одне й те ж місце: в нацпарк на Волині восьмий рік прилітає червонокнижний лелека
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Повертається на одне й те ж місце: в нацпарк на Волині восьмий рік прилітає червонокнижний лелека

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Лелека чорний на Волині
Лелека чорний у нацпарку "Цуманська пуща", 26 березня 2024 року. Цуманська пуща/Максим Рудік

У національному природному парку "Цуманська пуща" на Волині днями зафіксували повернення рідкісного червонокнижного птаха — лелеки чорного, який прилітає на одне й те саме гніздо з 2017 року.

Про це в коментарі Суспільному розповіла молодшай наукова співробітниця нацпарку Галина Герасимчук. З її слів, ці лелеки повертаються парами, їхнє гніздо розташоване на одній із сосен в лісі, де вони виводять потомство.

"Минулого року спостерігали, що в цієї пари лелек в червні були лелеченята. Але їхнє гніздо потім було зруйноване і потомство загинуло, то птахи відбудували гніздо на цьому ж дереві, але трохи вище", — сказалафахівчиня.
Повертається на одне й те ж місце: в нацпарк на Волині восьмий рік прилітає червонокнижний лелека
Лелека чорний у нацпарку "Цуманська пуща", 26 березня 2024 року. Цуманська пуща/Максим Рудік

Усього на території "Цуманської пущі", додала співробітниця наукового відділу, станом на березень цього року зафіксували 27 лютого 2024 року лелек чорних.

Довідково: Чорний лелека — рідкісний і величний птах, занесений до Червоної книги України. Він обирає для життя глухі ліси та уникає людей. Лелеки моногамні й обирають пару на все життя. Гніздо лелеки може використовуватись упродовж багатьох років.

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