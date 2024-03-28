На Запоріжжі з першого квітня діятиме нерестова заборона на вилов риби

З першого квітня в Запорізькій області запроваджується весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. За порушення правил рибальства, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Про це в коментарі Суспільному розповів головний спеціаліст відділу іхтіології Запорізького рибоохоронного патруля Максим Бронзюк.

За його словами, заборона відбуватиметься поетапно: на річках в межах Запорізької області — з 1 квітня по 20 травня, на території Дніпровського водосховища — з 5 квітня по 10 червня, в акваторії річки Дніпро — з 10 квітня по 15 червня:

"Забороняється рибалити на нерестовищах будь-якими знаряддями лову. На всіх інших ділянках дозволяється рибалити не більше, як на 2 гачка. Ділянки нерестовищ по Дніпровському водосховищу залишилися традиційними, це всі балки та затоки. По акваторії річки Дніпро в межах Запорізької області додано Мокру Московку".

Максим Бронзюк. Фото: Суспільне Запоріжжя

За порушення правил рибальства, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, каже Максим Бронзюк:

"За лов риби на забороненій ділянці, або перевищення кількості гачків, або пересування по нерестовищу передбачена відповідальність у вигляді штрафу 34-170 гривень, або попердження. За ловлю забороненими знаряддями, тобто отруйні, вибухові та сіткоснісні матеріали без дозволу на промисел — штраф від 340 до 680 гривень".

Якщо було нанесено значну шкоду біоресурсам передбачена кримінальна відповідальність і штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, додав Максим Бронзюк.

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