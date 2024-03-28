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Росіяни готуються до мобілізації: на ТОТ Запорізької області проводять мобілізаційний облік — Федоров
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Росіяни готуються до мобілізації: на ТОТ Запорізької області проводять мобілізаційний облік — Федоров

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Окупаційні війська РФ
Окупаційні війська РФ. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти масово проводять мобілізаційний облік військовозобов’язаних. Зокрема, під час кожного звернення жителів ТОТ до державного органу, їм вручають повістку та ставлять на військовий облік.

Про це в коментарі Суспільному повідомив голова ЗОВА Іван Федоров.

"Військомати відкрити в усіх районах і вони відкриті вже майже півроку як. Росіяни масово проводить переоблік всіх військовозобов’язаних на ТОТ. Під час кожного звернення наших мешканців до будь-якого державного органу, вони їм вручають повістку, ставлять на військовий облік", — зазначив посадовець.

"Ми сьогодні не можемо сказати, що розпочата масштабна мобілізація, але ми точно можемо сказати, що мобілізаційний облік розпочато повноцінно"
Іван Федоров, голова ЗОВА

Раніше Суспільне повідомляло, що з першого березня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області відбуватиметься "офіційний" призов та мобілізація до лав окупаційної армії.

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