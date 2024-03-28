У двох жителів Корюківщини виявили зброю, ще в одного — зброю та наркотики

У двох жителів Корюківщини Чернігівської області виявили зброю, ще в одного — зброю і наркотики.

Про це повідомляє поліція Чернігівщини на своїй Facebook-сторінці.

Як йдеться у повідомлені, в результаті проведених обшуків загалом у трьох місцевих жителів виявили три гранати РГД-5 і запали до них, понад три сотні набоїв калібру 5,45 мм та предмет, схожий на сигнальну ракету.

Зброя, вилучена правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Зброя, вилучена правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Окрім того, в одного з них правоохоронці знайшли кілограм подрібненої зеленої речовини з характерним запахом марихуани.

Речові докази, вилучені правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Речові докази, вилучені правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Усі вилучені речові докази поліцейські направили на експертизу та відкрили чотири кримінальні провадження:

одне — за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів (ч. 2 статті 309 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

три — за фактами незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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