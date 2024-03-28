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У двох жителів Корюківщини виявили зброю, ще в одного — зброю та наркотики
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У двох жителів Корюківщини виявили зброю, ще в одного — зброю та наркотики

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Марихуана та набої, вилучені правоохоронцями у жителя Чернігівщині
Подрібнена зелена речовина з запахом марихуани та набої, вилучені правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

У двох жителів Корюківщини Чернігівської області виявили зброю, ще в одного — зброю і наркотики.

Про це повідомляє поліція Чернігівщини на своїй Facebook-сторінці.

Як йдеться у повідомлені, в результаті проведених обшуків загалом у трьох місцевих жителів виявили три гранати РГД-5 і запали до них, понад три сотні набоїв калібру 5,45 мм та предмет, схожий на сигнальну ракету.

Зброя, гранати, набої, вилучені правоохоронцями у жителів Корюківщини Чернігівської області
Зброя, вилучена правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Зброя, вилучена правоохоронцями у жителів Корюківщини на Чернігівщині
Зброя, вилучена правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Окрім того, в одного з них правоохоронці знайшли кілограм подрібненої зеленої речовини з характерним запахом марихуани.

Марихуана, рослина, вилучена правоохоронцями у жителя Корюківщини Чернігівської області
Речові докази, вилучені правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Марихуана, наркотики, речові докази, вилучені правоохоронцями у жителя Корюківщини Чернігівської області
Речові докази, вилучені правоохоронцями. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Усі вилучені речові докази поліцейські направили на експертизу та відкрили чотири кримінальні провадження:

  • одне — за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів (ч. 2 статті 309 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.
  • три — за фактами незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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