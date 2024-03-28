Qırımnıñ işğali devrinde 318 siyasiy mabüs ve cinaiy "davalar" çerçivesinde taqip etilgen insan qayd etildi, olardan 216-sı qırımtatar halqınıñ vekilidir.
Qırımtatar Maaliy Merkezi (QMM) bu aqqında haber berdi.
QMMniñ bilgilerine köre, şu anda:
- müstemlekede tevqif etilgen 150 insan, olardan 99-ı qırımtatar halqınıñ vekili;
- deñev müddetine maküm etilgen ya da sınırlanğan 36 insan, olardan 21-i qırımtatar halqınıñ vekili;
- 55 azat etilgen siyasiy mabüs, olardan 34-ü qırımtatar halqınıñ vekili qayd etildi.
Bundan ğayrı, şu anda 44 siyasiy mabüs SİZOda buluna, olardan 35-i qırımtatar halqınıñ vekilidir. İşğal etilgen Qırımnıñ 33 sakini taqip etile, olardan 27-si qırımtatar halqınıñ vekilidir.
Qırımnıñ işğali devrinde siyasiy mabüslernen bağlı malümat grafikası. Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр
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