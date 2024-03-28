В Угринові на Івано-Франківщині стічні води потрапили в Бистрицю Солотвинську

У селі Угринів поблизу Івано-Франківська стічні води потрапили в Бистрицю Солотвинську. Забруднення води підтвердили результати лабораторних досліджень.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Як йдеться у дописі, забруднювальні речовини з колектора мережі водовідведення на території Угринівської сільської ради потрапляли в потічок Безіменний, а звідти — у Бистрицю Солотвинську.

"Під час проведення обстеження виявили засмічення річища потічка. Голову сільської ради зобов'язали вжити заходів щодо ліквідації відходів", — пишуть на сторінці екоінспекції.

Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби стічних вод. У зразках виявили хімічні речовини, що забруднюють водойми.

Аби знайти винних у забрудненні поверхневих вод на території Угринівської сільської ради, матеріали скерували до поліції.

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