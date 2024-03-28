НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Підживлення ґрунту і вибір городини: на дачних масивах Луцького району стартували весняні роботи
ЛЮДИАГРОНОВИНИРегіони

Підживлення ґрунту і вибір городини: на дачних масивах Луцького району стартували весняні роботи

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На дачних масивах у Луцькому районі розпочалися весняні роботи. Власники городів підживлюють ґрунт, проводять обрізку дерев і обирають рослини, які саджатимуть цього року.

Суспільне побувало у селі Гаразджа і поспілкувалося з власниками заміських городів.

Людмила Рибалко вперше у цьому сезоні приїхала з чоловіком на дачну ділянку. "Сьогодні розгублені почуття трохи, ще не знаєш з чого почати, але все встигнемо, як і кожен рік", — говорить жінка.

Дачний сезон у Луцькому районі і Гаразджі
Дачниця Людмила Рибалко. Суспільне Луцьк

Волинянка розповіла, що розміщення насаджень на городі біля дачі планує ще з осені. Використовує принцип сумісності рослин. Підживлює ґрунт господиня народними засобами.

"В основному робимо з кропиви закваску і поливаємо. З кропиви чи одуванчиків", — додає Людмила Рибалко.

Дачний сезон у Луцькому районі і Гаразджі
Город Людмили Рибалков. Суспільне Луцьк

На сусідній ділянці 82-річна Галина Наумчик готує ґрунт під посадку овочів. Говорить: найперше садитиме картоплю, але тішитиме родину також домашніми фруктами.

"В мене і смородина є, кизил, он той жовтим цвітом цвіте. Черешню сама щепила — росте. Буряки, грушки, яблука, в мене груша добра. Я все збираю і везу потім додому", — ділиться пенсіонерка.

Дачний сезон у Луцькому районі — пенсіонери на дачах
Пенсіонерка Галина Наумчик. Суспільне Луцьк

Валентина Мусійчук садить фундук. Каже: обрала добре освітлене і затишне місце. Протягом року, говорить волинянка, ґрунт підживлює попелом, мінеральними та органічними добривами: "Побутові відходи привозиш, пересипаєш травою чи зіллям, воно перегниває і вже готове. І так через рік – одне звільняєш, друге насипаєш".

Підживлення ґрунту — дачний сезон у Луцькому районі і селі Гаразджа
Дачниця Валентина Мусійчук показує, де готує підживку для грунту. Суспільне Луцьк

Ще одна дачниця Вікторія Мовяк розповіла: має у розпорядженні 5 соток землі. Вже посіяла помідори, посадила цибулю та часник.

Дачний сезон у Луцькому районі і Гаразджі
Вікторія Мовяк каже, що робота на дачі приносить їй задоволення. Суспільне Луцьк

"Земля ще мокра, але м’яка, не забита. Я саджаю стільки, скільки можу спожити і мені вигідно. Це фізична праця, повітря, і своє щось виросло. Якщо його робити, воно росте", — додала дачниця.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Книжки.
"Відчувати себе комфортно": на Миколаївщини організовують дозвілля у пунктах незламності
Херсон, Артем Рудаков, врятував поранених
Став свідком російського обстрілу та врятував поранених херсонців. Історія бійця тероборони
Під час плоггінг-пробіжки екоактивіст та ветеран ЗСУ Олександр збирає сміття
"Робимо наше довкілля чистішим": у Миколаївській області ветеран ЗСУ займається плоггінгом
У Ріпках поховали солдата ЗСУ Сергія Юдина. Чернігівський обласний ТЦК та СП
На Чернігівщині поховали бійця ЗСУ Сергія Юдина з Ріпок
На початок