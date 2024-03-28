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На Донеччині загинув 20-річний боєць з Волині Василь Куприянчик
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На Донеччині загинув 20-річний боєць з Волині Василь Куприянчик

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Загинув боєць ЗСУ з Волині Василь Куприянчик
Василь Куприянчик. Городищенська громада

В Городищенській громаді на Волині оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибеллю на війні 20-річного військовослужбовця Василя Куприянчика.

Як повідомили на сайті громади, старший стрілець-оператор одного зі штурмових батальйонів служив за контрактом. Василь Куприячик загинув 22 березня 2024 року біля населеного пункту Орлівка Донецької області.

29 березня у селищі Сенкевичівка відбудеться прощання з полеглим військовослужбовцем. Поховають бійця в селі Ниви-Губинські

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