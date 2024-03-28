На Донеччині загинув 20-річний боєць з Волині Василь Куприянчик

В Городищенській громаді на Волині оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибеллю на війні 20-річного військовослужбовця Василя Куприянчика.

Як повідомили на сайті громади, старший стрілець-оператор одного зі штурмових батальйонів служив за контрактом. Василь Куприячик загинув 22 березня 2024 року біля населеного пункту Орлівка Донецької області.

29 березня у селищі Сенкевичівка відбудеться прощання з полеглим військовослужбовцем. Поховають бійця в селі Ниви-Губинські

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.