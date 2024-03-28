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60 тонн пестицидів з території 10 громад Чернігівщини планують утилізувати у 2024 році
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

60 тонн пестицидів з території 10 громад Чернігівщини планують утилізувати у 2024 році

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Ліквідація пестицидів на Чернігівщині
Ліквідація пестицидів. ФОТО: Чернігівська ОВА

60 тонн безхозних заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які забруднюють довкілля, планують вивезти у 2024 році з території 10 громад Чернігівщини. Вартість робіт з утилізації складає 3,5 мільйони гривень.

Про це повідомляє департаменту екології та природних ресурсів області на сайті Чернігівської ОДА.

Мова йде про такі громади: Варвинська, Макіївська, Новобілоуська, Носівська, Ріпкинська, Сосницька, Срібнянська, Сухополов’янська, Холминська та Яблунівська.

Як розповіла Суспільному директорка департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Наталія Грудницька, на території деяких із цих громад минулоріч вже велися роботи з утилізації пестицидів. Те, що цьогоріч там продовжать вивозити непридатні до використання хімікати, пов'язано з неможливістю заздалегідь передбачити обсяг необхідних робіт.

Що ж стосується, наприклад, Семенівської громади, на території якої залишається два склади з пестицидами, можливості провести там ліквідаційні роботи поки немає, оскільки територію постійно обстрілюють, — зазначила Грудницька.

Нагадаємо, у 2023 році на Чернігівщині утилізували 40 тонн пестицидів, які перебували на території 10 громад: Бахмацької, Варвинської, Новобілоуської, Носівської, Парафіївської, Ріпкинської, Семенівської, Сухополов’янської, Срібнянської та Сновської.

Загалом в області залишається 37 складів, де за попередніми підрахунками, зберігається понад 200 тонн безхазяйних та заборонених до використання пестицидів.

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