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З 1 квітня в Івано-Франківській громаді стартує голосування за проєкти "Бюджету участі"
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З 1 квітня в Івано-Франківській громаді стартує голосування за проєкти "Бюджету участі"

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З 1 квітня у Франківській громаді стартує голосування за проєкти "Бюджету участі"
У Франківську з 1 квітня стартує голосування за проєкти "Бюджету участі". Фото: Facebook/Руслан Марцінків

1 квітня 2024 року розпочнеться голосування за проєкти "Бюджету участі в Івано-Франківській громаді. Воно триватиме до 21 квітня, 22 — визначать переможців.

Про це сказав міський голова Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс".

З його слів, до голосування допустили 110 проєктів, шість — на доопрацюванні, два — відхилили.

"Ми не можемо фінансувати, якщо там — приватна власність або якщо ми не впевнені, що обладнання буде використовуватися не для зароблення грошей, що заборонено нашим проєктом. Ще сім проєктів зараз на розгляді — до завтрашнього дня буде ухвалене рішення", — сказав Марцінків.

Голосувати можна буде у двох режимах:

  • онлайн — на сайті "Бюджету участі" за допомогою IDcard (паспорта) та банківських карток;
  • офлайн — у ЦНАПах громади: прийти туди особисто і мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Що відомо про "Бюджет участі"-2024

  • "Бюджет участі" стартував у березні 2024 року.
  • В Івано-Франківській громаді у 2024 році на реалізацію проєктів "Бюджету участі" спрямують 30 мільйонів гривень.
  • Він має три напрями: "Благоустрій", "Освіта", "Інші проєкти". Цьогоріч з переліку проєктів "Благоустрою" забрали категорію "Озеленення".
  • Категорію "Проєкти освіти" у 2024 році поділили на три підкатегорії: "Шкільні", "Дошкільні", "Позашкільні, профтехосвіта та інші".
  • Цього року у "Бюджет участі" додали ще одну категорію "Інші проєкти".
  • Одна людина може голосувати за один проєкт кожної з підкатегорій і таким чином підтримати шість проєктів.
  • Голосувати можуть повнолітні (від 18 років) жителі громади.

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