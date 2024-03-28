У Сумах з 1 квітня вимкнуть опалення. Так сьогодні вирішив міський виконком.

Про це повідомили в Сумської міській раді.

Як повідомив начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології Олександр Пономарьов, найближчими днями спостерігатиметься підвищення температури повітря, середньодобова коливатиметься в межах від 9° C до 16° C.

З понеділка, 1 квітня, вимкнуть на всіх об’єктах, окрім закладів медицини. Щодо них, теплопостачальні організації визначатимуться з керівниками лікарень в індивідуальному порядку.

За інформацією заступника начальника управління освіти і науки Наталії Гончарової, за тиждень, коли школам і дитсадкам дозволили відключатись від опалення, його вимкнули у 12 закладах.

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