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Врізався у непрацюючий блокпост: в ДТП на Чернігівщині загинув 23-річний водій
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Врізався у непрацюючий блокпост: в ДТП на Чернігівщині загинув 23-річний водій

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Авто Renault Scenic, яке потрапило в ДТП на Чернігівщині: водій загинув
Автівка, яка потрапила в ДТП. ФОТО: Поліція Чернігівської області

27 березня близько 21:00 на виїзді з міста Корюківка, що на Чернігівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області у своєму Telegram.

Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі спорудою непрацюючого блокпоста, внаслідок чого загинув.

Автівка, яка потрапила в ДТП на Чернігівщині біля Корюківки 27 березня 2024 року: 23-річний водій загинув
Автівка, яка потрапила в ДТП. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Триває досудове розслідування.

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