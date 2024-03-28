27 березня близько 21:00 на виїзді з міста Корюківка, що на Чернігівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області у своєму Telegram.

Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі спорудою непрацюючого блокпоста, внаслідок чого загинув.

Автівка, яка потрапила в ДТП. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.