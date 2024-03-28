Команди Сумщини стартують у фіналі Аматорської футзальної ліги України

З 29 по 31 березня цього року відбудеться всеукраїнський фінал Аматорської футзальної ліги України сезону 2023/2024. Участь у ньому візьмуть і три команди Сумщини.

Про це повідомив Суспільному пресаташе асоціації футзалу Сумщини Максим Новіков.

"Сумщина у турнірі буде представлена трьома командами. Нашу область на турнірі представлятимуть "Явір" з Краснопілля, "Вікторія" з Липової Долини та "МХП-Уражайна країна" з Ромен", — повідомив Суспільному пресаташе асоціації футзалу Сумщини Максим Новіков.

Фінал АФЛУ триватиме три дні. У ньому візьмуть участь десять команд які розіграють медалі вищої та першої ліг.

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