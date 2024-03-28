Зранку армія РФ атакувала Одещину: ракету знищили над морем

В Одесі до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Потужний вибух пролунав в Одесі о 8:09, повітряну тривогу оголосили після цього. У Повітряних силах повідомили про ракету на Одещину. Відбій дали о 8:29.

ОНОВЛЕНО о 8:48. Зранку армія РФ завдала ракетних ударів по Одещині. Попередньо — без травмованих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що інформація буде доповнюватися.

ОНОВЛЕНО о 09:08. Зранку з акваторії Чорного моря по Одещині росіяни спрямували керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Сили протиповітряної оборони знищили її над морем.

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