Зранку армія РФ атакувала Одещину: ракету знищили над морем

В Одесі до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Потужний вибух пролунав в Одесі о 8:09, повітряну тривогу оголосили після цього. У Повітряних силах повідомили про ракету на Одещину. Відбій дали о 8:29.
ОНОВЛЕНО о 8:48. Зранку армія РФ завдала ракетних ударів по Одещині. Попередньо — без травмованих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що інформація буде доповнюватися.
ОНОВЛЕНО о 09:08. Зранку з акваторії Чорного моря по Одещині росіяни спрямували керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Сили протиповітряної оборони знищили її над морем.
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