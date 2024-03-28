Війська РФ поцілили з артилерії та дронів по Нікопольщині: поранені двоє людей

Ввечері та у ніч на 28 березня війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Уламкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, впродовж ночі російські війська 4 рази обстрілювали з важкої артилерії район. Також поцілили й дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь.
Пошкоджений готель, 4 приватні будинки. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.
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