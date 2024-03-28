НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Війська РФ поцілили з артилерії та дронів по Нікопольщині: поранені двоє людей
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіониТоп регіонів

Війська РФ поцілили з артилерії та дронів по Нікопольщині: поранені двоє людей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Нікополь, обстріли
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 28 березня 2024 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Ввечері та у ніч на 28 березня війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Уламкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, впродовж ночі російські війська 4 рази обстрілювали з важкої артилерії район. Також поцілили й дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь.

Пошкоджений готель, 4 приватні будинки. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Українські військові 22 ОМБр
На Авдіївському напрямку війська РФ намагається захопити Семенівку: заступник командира 3-ї штурмової бригади
На Київщині поховають загиблого бійця з Івано-Франківщини Сергія Вацка
У Боярці на Київщині попрощаються із загиблим воїном з Івано-Франківщини Сергієм Вацком
Повідомили про смерть Василя Музинчука, Григорія Кравчука та Михайла Дорошка
Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини
В'язниця
З початку окупації Криму зафіксовано 318 політв'язнів — КРЦ
На початок