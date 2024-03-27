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Обстріли ракетами, безпілотниками та мінометами – за день війська РФ обстріляли вісім громад Сумщини
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Обстріли ракетами, безпілотниками та мінометами – за день війська РФ обстріляли вісім громад Сумщини

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Протягом 27 березня війська РФ 48 разів обстрілювали Сумщину. Зафіксовано 179 вибухів. Під вогнем з території Росії опинилися Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

По Юнаківській громаді армійці Росії били з мінометів (25 вибухів) та скинули з безпілотника вибухові пристрої (ВОГ) (15 вибухів).

По Есманьській громаді був здійснений ракетний обстріл з гелікоптера НАР (3 вибухи) та обстріл з мінометів (8 вибухів).

Шалигинську громаду обстріляли з мінометів (28 вибухів).

На територію Великописарівської громади солдати РФ з безпілотника скидали вибухові пристрої (ВОГ) (3 вибухи), був обстріл БпЛА (FPV-дрон) та мінометні обстріли (4 вибухи).

8 мін скинули російські армійці на територію Хотінської громади. Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (4 вибухи), артобстріли (8 вибухів) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

По Краснопільській громаді здійснені мінометні обстріли (12 вибухів), артобстріли (10 вибухів) та скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (8 вибухів).

В Середино-Будській громаді відбулися обстріл БпЛА (FPV-дрон), мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріли (7 вибухів).

В Білопільській громаді зафіксовані скидання з безпілотника вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух), гранатометний обстріл (РПГ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (20 вибухів), артобстріл (5 вибухів).

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